Милиция проверяет сообщение о заминировании супермаркета в Харькове - соцсети
01:05, 02 апреля 2015Общество
990
В милицию Харькова поступило сообщение о том, что супермаркет "Даффи" заминирован.
Милиция проверяет сообщение о заминировании / twitter.com/itsector
Работают взрывотехники, сообщает IT Sector.
Харьков. В милицию поступило сообщение о том, что супермаркет "Даффи" заминирован.Работают взрывотехники pic.twitter.com/beuzB2jcrW
— IT Sector Харьков (@itsector) 1 апреля 2015
Ранее УНИАН сообщал, что во Львове эвакуировали международный аэропорт из-за "заминирования".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter