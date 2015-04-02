Милиция проверяет сообщение о заминировании супермаркета в Харькове - соцсети

01:05, 02 апреля 2015
Общество
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В милицию Харькова поступило сообщение о том, что супермаркет "Даффи" заминирован.

twitter.com/itsector

Работают взрывотехники, сообщает IT Sector.

Ранее УНИАН сообщал, что во Львове эвакуировали международный аэропорт из-за "заминирования".

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