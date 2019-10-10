"Бандера или Шевченко были бы в шоке": Зеленский предлагает называть улицы в честь современных героев Украины

Президент предлагает называть улицы именами известных украинских спортсменов, в том числе, своего политического оппонента Виталия Кличко.

Улицы нужно называть именами не только исторических личностей, но и современных героев Украины, в том числе и тех, кто ныне жив.

Об этом во время пресс-марафона заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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В частности, его спросили, поддерживает ли он "бандеризацию" названий улиц, то есть переименования в честь героев украинского освободительного движения, которое проводилось последние несколько лет.

"У нас очень много героев в Украине, и каждую улицу надо называть разными героями. Я думаю, что у нас очень много героев современных. Мы помним историю, поддерживаем исторических героев. А почему мы с вами не поддерживаем героев современных? Мы можем по-разному относиться к Андрею Шевченко, но это герой? Безусловно, герой. Или люди, которые защищали нас от Чернобыля, можно в их честь называть улицу? Можно. А Бубка - он герой Украины, а Усик, а братья Кличко, они герои Украины? Герои. Почему мы не называем? Я уверен, что господин Бандера или господин Шевченко были бы в шоке, какое количество улиц (переименовано в их честь - УНИАН)", - сказал Зеленский.

Как сообщал УНИАН, 24 июля руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан направил министру Кабинета министров письмо с просьбой о представлении на увольнение Киевского городского головы Виталия Кличко с должности председателя КГГА.

Кличко считает антиконституционными действия по лишению его полномочий председателя КГГА.

28 августа в пресс-службе Кличко сообщили, что народные депутаты Верховной Рады VIII созыва от разных фракций обратились в КСУ с конституционным представлением о предоставлении официального толкования Основного Закона в части осуществления местного самоуправления и государственной власти в столице.

4 сентября Кабинет министров одобрил представление об увольнении Кличко с должности председателя КГГА и направил его в Офис президента.