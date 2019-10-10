Мужчина, избивший на дороге незнакомую девушку, не пришел на заседание суда в Харькове (видео)

Сегодня мужчина должен был предстать перед судом, но на заседание не пришел.

На Харьковщине начался суд над мужчиной, который прямо на дороге избил незнакомую девушку Об этом рассказывается в сюжете ТСН. Читайте такжеПоявилось видео, как полицейские на Одесском ж/д вокзале жестоко избивают задержанных Средь бела дня мужчина нокаутировал девушку прямо на пешеходном переходе. На видео видно, как водитель выходит из машины и всего одним ударом валит бедняжку на землю. Сегодня мужчина должен был предстать перед судом, но на заседание не пришел. Якобы из-за болезни.

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