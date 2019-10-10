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Мужчина, избивший на дороге незнакомую девушку, не пришел на заседание суда в Харькове (видео)

19:34, 10 октября 2019
Общество
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Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Средь бела дня мужчина нокаутировал девушку прямо на пешеходном переходе. На видео видно, как водитель выходит из машины и всего одним ударом валит бедняжку на землю. Сегодня мужчина должен был предстать перед судом, но на заседание не пришел. Якобы из-за болезни.

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Теги: #Харьковщинапогода в Харькове