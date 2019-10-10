С начала 2019-го количество проживающих в Украине сократилось на 1,5 миллиона – Дубилет

По словам министра, один из приоритетов правительства сегодня – изменение негативного социально-демографического тренда.

С начала года количество людей, проживающих в Украине, сократилось на 1,5 миллиона человек.

Читайте такжеВ Украине могут провести электронную перепись населения, объединив все госреестры физлицОб этом министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет написал в своем Telegram-канале.

«Одним из приоритетов правительства является изменение негативного социально-демографического тренда в нашей стране. Сейчас из Украины уезжает больше, чем приезжает, а умирает больше, чем рождается», – заявил Дубилет.

Он также поделился данными о количестве украинцев, которые выехали заграницу и не вернулись более 21 дня, а также количество украинцев, вернувшихся после 21-дневного отсутствия.

«Видим массовые возвращения украинцев домой в конце апреля – в начале мая на европейские и украинские праздники. После этих праздников негативный тренд уменьшился, но все равно присутствует. Возвращаться домой стало тоже больше человек», – отметил он.

По его словам, данные предварительные, но на них он рассчитывает построить публичные дашборды, чтобы общество могло, в том числе по ним, оценивать работу власти в долгосрочной перспективе.

Как ранее сообщал УНИАН, правительство планирует провести электронную перепись населения до конца года.