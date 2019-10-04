Правительство планирует провести электронную перепись населения до конца года – премьер

Премьер-министр сообщил, что правительство уже работает над этой важной задачей вместе с Министерством социальной политики.

Электронная перепись населения Украины может быть проведена уже до конца 2019 года. Об этом с трибуны Верховной Рады заявил премьер-министр Алексей Гончарук, представляя Программу деятельности правительства на ближайшие пять лет.

«У нас очень много фейковой информации в наших реестрах. Мы должны в этом году, мы ищем возможность в этом году провести так называемую электронную перепись населения. То есть объединить все базы данных», - сказал он.

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По словам Гончарука, объединение реестров необходимо для того, чтобы увидеть «сколько на самом деле население проживает в стране, какое оно, что это за люди, какую помощь они получают».

Премьер-министр сообщил, что правительство уже работает над этой важной задачей вместе с Министерством социальной политики.

«Мы рассчитываем на то, что мы точнее будем распоряжаться деньгами, а это означает, что больше денег получит тот, кому это действительно нужно», - добавил Гончарук.

Как сообщал УНИАН, 26 сентября министр Кабмина Дмитрий Дубилет заявил, что в Украине могут провести электронную перепись населения, объединив все государственные реестры с данными об украинцах в один. Он также добавил, что объединение действующих реестров физлиц будет намного выгоднее, чем проведение классической переписи населения.