Россияне обвиняют задержанного в Крыму проукраинского активиста Приходько в терроризме

Жена Олега Приходько Любовь задержана в качестве свидетеля.

Российские силовики обвиняют задержанного в оккупированном Крыму проукраинского активиста Олега Приходько в терроризме.

Об этом сообщает организация «Крымская солидарность» со ссылкой на адвоката Назима Шейхмамбетова.

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«Олегу Приходько ставят сразу две статьи УК РФ - ст. 205 (Подготовка террористического акта) и ст.223.1. (Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконное изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств). Жена Олега Приходько - Любовь Приходько задержана по данному делу в качестве свидетеля», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 10 октября, Крымская правозащитная группа сообщила, что в городе Саки сотрудники ФСБ задержали проукраинского активиста Олега Приходько и его жену.

9 октября задержали активиста, а 10 октября его жену.

В феврале 2019 года сотрудники ФСБ провели обыск в доме Приходько в селе Ореховое Сакского района. Силовики изъяли у него украинскую символику, флаги партии «Свобода», красно-черные флаги, портрет Степана Бандеры, технику и домашние CD-диски. После обыска Приходько отвезли в Симферополь, где допрашивали, расспрашивая о его деятельности и связи на материковой части Украины.

В июне 2016 года российские силовики задерживали активиста за украинские номерные знаки на автомобили.