Начальника штаба "Беркута", которого обвиняют в гибели двух подчиненных, будут судить заочно

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Львовской области, прокурор Львовской области Роман Федык сегодня во время брифинга сообщил, что завершено специальное досудебное расследование в громком уголовном производстве в отношении начальника штаба батальона милиции особого назначения «Беркут», который подозревается в совершении в феврале 2014 года умышленного уничтожения чужого имущества путем взрыва, причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах и повлекшее гибель двух людей, а также превышении власти и служебных полномочий.

Он также сообщил, что в связи с тем, что подозреваемый скрывается от правосудия, прокуратурой Львовской области было внесено ходатайство к следственному судье о применении специального досудебного расследования и судебного производства (заочное осуждение).

Читайте такжеПрокуратура разыскивает "беркутовца", который подозревается в поджоге базы „Беркута” во ЛьвовеПо информации Федыка, 10 марта суд вынес решение о применении специального досудебного расследования и судебного производства в отношении последнего.

«Отмечу, что это первое в Украине решение об именно такой процедуре уголовного производства», - сказал прокурор области.

Как сообщал УНИАН, вечером 20 февраля 2014 года на улице Троллейбусной в Львове, где находится база спецподразделения “Беркут”, произошел пожар. Как рассказали очевидцы, судя по одновременного возгорания с нескольких сторон, был совершен поджог “коктейлями Молотова”. После локализации пожара обнаружены тела двух сотрудников «Беркута».

В июне прокуратура Львовской области заявила, что к поджогу может быть причастен один из руководителей батальона спецназначения «Беркут».

В ноябре следователями прокуратуры в отношении указанного руководителя вынесено сообщение о подозрении в совершении умышленного уничтожения и повреждения чужого имущества путем поджога, взрыва, причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах и повлекшее гибель двух людей и превышении власти и служебных полномочий (ч.2 ст.194, ч.3 ст.365 УК Украины, санкции которых предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 10-ти лет).

Прокуратура направила ходатайство в суд об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Однако, учитывая, что его местонахождение неизвестно, судом предоставлено разрешение на его задержание и доставку в суд.

Вместе с тем, следователями установлено, что 16 октября 2014 года руководством ГУ МВД Украины во Львовской области вышеуказанном руководителю БМОН «Беркут» был предоставлен дополнительный отпуск и он в этот же день выехал за пределы Украины. Учитывая это, следователями прокуратуры объявлен в розыск.