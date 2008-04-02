Тела двух моряков ”Нафтогаза-67” доставлены из Гонконга в Украину

Представители правительственной комиссии сегодня утром вернулись из Гонконга в Украину, доставив тела двух погибших моряков затонувшего в Гонконгском проливе судна "Нафтогаз-67".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минтранссвязи.

Как сообщал УНИАН, 22 марта в Гонконгском проливе столкнулись украинское судно «Нафтогаз-67» и крупнотоннажный китайский сухогруз «Яохай».

Украинское судно, получив четырехметровую пробоину, затонуло в течение нескольких минут. На его борту находились 25 человек. Шестерых граждан Украины и одного гражданина Китая удалось спасти. Позже были подняты на поверхность тела трех погибших украинских моряков. Остальных 15 членов экипажа - граждан Украины пока найти не удалось.