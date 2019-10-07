Сопрезидент ВААД призывал прекратить инсинуации вокруг доноров мемориального центра Холокоста «Бабий Яр»

Андрей Адамовский акцентировал особое внимание на просветительской миссию проекта – достойно почтить память жертв трагедии Бабьего Яра, способствовать гуманизации человечества путем сохранения и изучения истории Холокоста.

Сопрезидент Ассоциации еврейских организаций и общин Украины (ВААД) Андрей Адамовский призвал прекратить инсинуации вокруг персон доноров проекта мемориального центра Холокоста «Бабий Яр», а вместо этого направить все силы на объединение вокруг работы над его созданием.

Об этом идет речь в заявлении Адамовского.

«Как сопрезидент Ассоциации еврейских организаций и общин Украины (ВААД), я выражаю поддержку проекту мемориального центра Холокоста «Бабий Яр». Много лет не утихают споры вокруг «Бабьего Яра», но важно одно – все стороны едины в понимании, что давно пора увековечить память о всех жертвах трагедии. Рассказать о причинах трагедии. Сделать все возможное, чтобы подобное больше никогда не повторилось», – заявил Адамовский.

При этом он подчеркнул, что проект стал возможен благодаря поддержке людей со всего мира, которые объединились ради «великой цели».

«Среди них Михаил Фридман и Герман Хан, которых я знаю много лет. Я уверен, что пришло время прекратить спекуляции вокруг так называемого русского следа и поддержать тех, кто наконец-то сдвинул ситуацию с мертвой точки и, несмотря на все препятствия, работает над созданием мемориального центра Холокоста «Бабий Яр», – заявил сопрезидент ВААД.

Адамовский акцентировал особое внимание на просветительской миссию проекта – достойно почтить память жертв трагедии Бабьего Яра, способствовать гуманизации человечества путем сохранения и изучения истории Холокоста.

Он также подчеркнул, что проект базируется на научном подходе к прошлому и его международное значение сложно переоценить. Создание исследовательского центра, специализирующегося на Холокосте и других преступлениях, совершенных на территориях Украины, бывшего Советского Союза и Восточной Европы, – это уникальный шанс для Украины получить музей мирового уровня и значения.

«В странах Европы, Израиле и даже в Соединенных Штатах есть свои мемориальные центры, музеи, институции, которые рассказывают о трагедии Холокоста. Они являются мощными организациями, которые способствуют развитию гражданского общества благодаря изучению одной из самых масштабных трагедий в истории человечества. Мемориальный центр Холокоста «Бабий Яр» станет первым в Украине центром, системно работающим с темой «Холокост от пуль». Институция заполнит пробел в глобальном ландшафте мемориализации Холокоста», – отметил Адамовский.