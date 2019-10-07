Актриса "Квартала 95" рассказала, вычитывает ли Зеленский шутки о себе (видео)

Актриса сообщила, что действующий президент остается активным в группах соцсетей, связанных с "Кварталом 95".

Шутки "Квартала 95", которые сценаристы пишут о президенте Украины и его жене Елене, Владимир Зеленский лично вычитывает.

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Об этом в эфире программы "Светская жизнь" рассказала актриса проекта Елена Кравец.

"Вова все проверяет. Он вычитывает тексты ... Во-вторых, мы же думаем, что мы говорим", - сказала Кравец.

"Он (Зеленский - Ред.), кстати, не удалился из одной группы. То есть в соцсетях, где группа "Квартала", он там есть и он там иногда что-то даже пишет", - рассказала Елена.

Ранее актриса и админдиректор студии «Квартал 95» Елена Кравец прокомментировала слухи о своем уходе в политику, призвав не верить фейкам.