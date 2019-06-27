Звезда "Квартала" Елена Кравец ответила на слухи о своем уходе в политику

Кравец намерена оставаться частью актерского и авторского цеха "Квартала".

Актриса и админдиректор студии «Квартал 95» Елена Кравец прокомментировала слухи о своем уходе в политику, призвав не верить фейкам.

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В своем Instagram Кравец опубликовала видео, записанное специально для опровержения слухов.

«Многие думают и говорят, что я бросаю творчество и ухожу в политику. Официально сейчас заявляю со всей ответственностью, что ничего подобного не предвидится, я остаюсь в студии "Квартал 95", остаюсь верна сцене, так сказать.

И если вы где-либо увидите в списках мои имя, фамилию и отчество Кравец Елена Юрьевна, то знайте, что это не я, это наверняка клоны или просто однофамильцы. А я с ребятами по-прежнему остаюсь в цеху актерском и авторском. Так что до новых встреч на экранах телевизоров!", - сообщила актриса.

Напомним, актер студии «Квартал 95» Юрий Корявченков на внеочередных выборах в Раду будет баллотироваться по мажоритарному округу №33 (Кривой Рог, Днепропетровская область).