Работодатели в сфере высшего образования заявили, что Госрегуляторная служба – единственный орган, который им помог

Обновленная Государственная регуляторная служба начала работать пять лет назад.

Эффективность работы Государственной регуляторной службы Украины (ГРС) вызвала удивление у работодателей в сфере высшего образования в части готовности защищать интересы субъектов рынка. Об этом заявил председатель совета Всеукраинского объединения организаций работодателей в сфере высшего образования Ростислав Щекин в эфире телеканала 24.

По словам Щекина, в Украине есть ряд норм, не соответствующих сегодняшним требованиям общества и законодательства, или потребностям рынка и ГРС активно включается в преодоление данной проблематики.

«Честно вам скажу, я был удивлен тому, насколько работники и особенно руководители Государственной регуляторной службы были готовы защищать интересы субъектов рынка перед ее коллегами, по сути, перед их коллегами», заявил Щекин.

Также, по словам Щекина, у Всеукраинского объединения организаций работодателей в сфере высшего образования есть положительный опыт обращения в ГРС по вопросу выдачи неправомерных решений о лишении лицензий или остановках срока действий лицензий.

Обновленная Государственная регуляторная служба начала работать пять лет назад. Ведомство выступает своеобразным арбитром на правовом поле между государством, предпринимателями и потребителями.