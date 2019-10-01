Крысы на кухне и антисанитария в камерах: стали известны шокирующие условия содержания заключенных в Одесском СИЗО (фото)

Содержание в таких условиях у омбудсмена расценивают как пытки, жестокое или унижающее достоинство обращение или наказание.

В Одесском следственном изоляторе провели проверку, во время которой выявили ряд нарушений требований национального законодательства и несоблюдение международных рекомендаций и норм в сфере обращения с осужденными и лицами, взятыми под стражу.

Об этом сообщает пресс-служба Уполномоченного ВР по правам человека.

Читайте также"Не улыбайся, к тебе придут": волонтер, сделавшая резонансным дело убитого боевика, рассказала об угрозах

Так, несмотря на установленный лимит наполнения учреждения в 1227 человек, в нем содержатся 1235 заключенных. Это является свидетельством о переполнении следственного изолятора и несоблюдении нормы площади на одного осужденного или взятого под стражу.

В помещениях сборного отделения учреждения и камерных помещениях отсутствуют принудительная вентиляция, окна и скамейки для сидения.

Помещения находятся в антисанитарных условиях: духота, повышенная влажность, плесень. Заключенные вынуждены пользоваться самодельными вентиляторами. Содержание в таких помещениях, отмечают в омбудсмена, можно охарактеризовать как пытки, жестокое или унижающее достоинство обращение или наказание.

Многочисленные нарушения выявлены и в организации питания. В частности, в учреждении не заботятся о санитарно-гигиенических требованиях при обработке продуктов, приготовлении, хранении, раздаче пищи и мытье посуды. Кроме того, нет контроля в соблюдении поварами и другим персоналом столовой личной гигиены, а работники пищеблока вообще не прошли обязательное медицинское обследование.

"При этом, мониторинговой группой зафиксировано наличие в этих помещениях крыс и большое количество насекомых. Указанное может привести к вспышке кишечно-желудочных заболеваний лиц, содержащихся в учреждении", - говорится в сообщении.

У омбудсмена пообещали уведомить Министерство юстиции Украины о выявленных нарушениях прав заключенных и предоставить рекомендации по их устранению.

Как сообщал УНИАН, прокуратура выявила серьезные нарушения условий содержания заключенных в двух СИЗО и в исправительных колониях Одессы и Одесской области.