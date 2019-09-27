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В Украину приехали более 7 тысяч хасидов на празднование иудейского Нового года (фото)

11:30, 27 сентября 2019
Общество
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Хасиды съезжаются в Украину / mvs.gov.ua

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Пограничники в авиационных пунктах пропуска Киева, Одессы, Винницы, на границе с Польшей, Словакией и Румынией оформили 7 тыс. 236 паломников, сообщает пресс-служба ГПСУ.

Прибытие одной из самых больших групп хасидов ожидается в воскресенье, 29 сентября.

С начала прибытия хасидов, 6 сентября, сотрудники ГПСУ через границу не пропустили четырех граждан Израиля из-за отсутствия необходимых документов и запрете въезда в Украину еще во время предыдущего визита.

mvs.gov.ua
mvs.gov.ua
mvs.gov.ua

Как сообщалось, день еврейского Нового года традиционно приходится на конец сентября или начало октября привычного украинцам григорианского календаря. С этого дня начинается отсчет очередного года для евреев.

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Теги: #Украина#паломники-хасиды