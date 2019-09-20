Рош ха-Шана: когда празднуют еврейский Новый год 2019

Новый год у евреев считается одним из главных праздников.

День еврейского Нового года традиционно припадает на конец сентября или начало октября привычного украинцам григорианского календаря. С этого дня начинается отсчет очередного года для евреев.

Читайте такжеМихайлово чудо: история праздника, традиции и народные приметыРош Ха-Шана считается одним из главных еврейских праздников. Иудеи верят, что в эти дни Бог определяет судьбы людей на следующий год.

С данным праздником связывают сотворение первых людей, вкушение запретного плода, окончание Всемирного потопа, чудесное спасение Исаака во время жертвоприношения и другие события библейской истории.

Когда наступит еврейский Новый год в 2019 году?

В этом году дата Рош ха-Шана выпадает на вечер 29 сентября. В этот раз евреи будут отмечать юбилейный 5780-й Новый год.

В целом празднование продлится два дня – до вечера 1 октября.

Почему еврейский Новый год 2019 отмечается осенью?

День Нового года Рош ха-Шана зависит от лунного календаря и приходится на начало месяца тишрей – седьмого месяца еврейского календаря. В связи с тем, что, по мнению евреев, Бог сотворил мир именно в седьмой месяц, свое летоисчисление они ведут с него.

К чему готовятся в Украине?

Читайте такжеУспенский пост 2019: сколько продлится, главные запреты и традицииТрадиционно в канун Рош-ха-Шана в украинский город Умань приезжают десятки тысяч хасидов-паломников. Ведь в Умани находится могила основателя брацлавского хасидизма Цадика Нахмана.

В прошлом году, по официальным данным Госпогранслужбы, в Украину въехало более 28 тысяч паломников-хасидов. А в 2019 году украинские власти ожидают приезд около 40 тысяч паломников.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, съедутся хасиды из многих стран мира. При этом наиболее интенсивное перемещение паломников будет происходить через Киев, Одессу и Винницу.

Спасатели добавили, что в период с 23 сентября по 4 октября подразделения черкасского гарнизона ГСЧС будут нести службу в усиленном режиме, а для решения вопросов экстренной санитарной авиации привлекут вертолет, оснащенный медицинским оборудованием.

В госслужбе отметили: хоть празднование выпадает на вечер 29 сентября – вечер 1 октября, по традиции хасиды прибудут в Умань за неделю или хотя бы за 2-4 дня до Рош ха-Шана.