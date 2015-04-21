В Запорожье "заминировали" собрание акционеров облэнерго
Сегодня, 21 апреля в 10.17 в Ленинский райотдел милиции Запорожья поступило сообщение через службу «102» от неизвестного о том, что дворец культуры «Энергетиков» заминирован.
Об этом сообщают в областном главке милиции, пишет 061.
«На место происшествия по адресу: бульвар Винтера, 16 немедленно выехала следственно-оперативная группа райотдела, руководство Ленинского райотдела милиции, взрыво-техническая и кинологическая службы, экспертно-криминалистическая бригада.
Читайте такжеВ Киеве "заминировали" ТРЦ и станцию метроВ это время во дворце культуры проходило собрание акционеров ОАО «Запорожьеоблэнерго». С двухэтажного здания эвакуированы 50 человек. При осмотре помещения с 10.30 до 11.20 взрывоопасных и подозрительных предметов не обнаружено. Работу дворца культуры возобновлено», - комментируют в ОСО областного ГУ МВД.
Предварительная правовая квалификация уголовного правонарушения - ч. 1 ст. 259 УК Украины (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности). Поиски псевдоминера продолжаются.