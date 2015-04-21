В Запорожье "заминировали" собрание акционеров облэнерго

Об этом сообщают в областном главке милиции, пишет 061.

«На место происшествия по адресу: бульвар Винтера, 16 немедленно выехала следственно-оперативная группа райотдела, руководство Ленинского райотдела милиции, взрыво-техническая и кинологическая службы, экспертно-криминалистическая бригада.

Читайте такжеВ Киеве "заминировали" ТРЦ и станцию метроВ это время во дворце культуры проходило собрание акционеров ОАО «Запорожьеоблэнерго». С двухэтажного здания эвакуированы 50 человек. При осмотре помещения с 10.30 до 11.20 взрывоопасных и подозрительных предметов не обнаружено. Работу дворца культуры возобновлено», - комментируют в ОСО областного ГУ МВД.

Предварительная правовая квалификация уголовного правонарушения - ч. 1 ст. 259 УК Украины (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности). Поиски псевдоминера продолжаются.