В Харькове под открытым небом сотни людей спели песню, переведенную на язык жестов (видео)

Ничего заранее не репетировали.

Петь жестами: в центре Харькова под открытым небом сотни людей спели песню, переведенную на язык жестов.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Композицию местного автора об Украине выполнили на лестнице в саду Шевченко. К участию в акции желающих пригласили через соцсети.

Ничего заранее не репетировали. Некоторые жестовый язык учил прямо на месте, за несколько минут до самого выступления. Его посвятили фестивалю доступности, который сейчас проходит в городе. Так организаторы хотят привлечь внимание общества к проблемам людей с недостатками слуха.

"Очень важно, чтобы у них был доступ к не только медицинским учреждениям, но и к развлекательным заведениям - театрам и проч. Поют все, развлекаться хотят все", - отметила соорганизатор акции Светлана Охович.