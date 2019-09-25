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В Запорожье начался суд над мужчиной, который заживо сжег свою невесту (видео)

21:53, 25 сентября 2019
Общество
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Как отмечает ТСН, судебное заседание проходило при беспрецедентных мерах безопасности.

В зале суда было несколько десятков правоохранителей. Для всех, кто пришел поддержать родных девушки, в помещении не хватило места.

Подсудимый уверяет, что не хотел убивать Анастасию. По версии защиты, пламя вспыхнуло неожиданно, когда он закурил.

Как сообщал УНИАН, в Запорожской области 2 июля во время внезапной ссоры 29-летний мужчина облил свою невесту горючим веществом и поджег ее. Случайные свидетели инцидента снимали трагедию на видео.

Девушку доставили в больницу с диагнозом 90% ожогов туловища, конечностей и головы. 10 июля она умерла.

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Теги: #Запорожьепогода в Запорожье