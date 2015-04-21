Министр обороны заявил о растущей угрозе терактов на военных объектах

Об этом заявил министр обороны Степан Полторак. "Мы наблюдаем, что террористическая угроза увеличивается, активизируются террористические группы", - сказал он на заседании государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям, передает LB.ua.

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По словам Степана Полторака, диверсанты могут избрать своей целью военные объекты, арсеналы, базы хранения вооружений и техники.

"В связи с этим сотрудники и личный состав Минобороны проводит соответствующую работу", - отметил министр.