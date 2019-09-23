Нечеловеческие условия в бараках и жестокое избиение: в Одесской области супруги держали сотню рабов (фото)

Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.

В Киеве завершили досудебное расследование в отношении 12 участников преступной группы, которые несколько лет держали в неволе в Одесской области около сотни людей, принуждая их к тяжелому труду.

Читайте такжеВ 2018 году более 200 украинцев пострадали от торговли людьми – полицияОб этом сообщили в пресс-службе Прокуратуре города Киев.

Установлено, что заказчиками «живого товара» оказалась семейная пара – гражданин Грузии и гражданка Украины – владельцы сельскохозяйственного предприятия, расположенного в Одесской области.

«В течение 2015-2018 годов на центральных железнодорожных вокзалах Киева, Одессы, Николаева и других городов нанятые ими вербовщики подыскивали лиц, которые находились в уязвимом состоянии и не имели постоянного места жительства. Злоумышленники предлагали им работу недалеко от Киева с зарплатой от 200 до 500 гривень в день, бесплатное жилье и питание. Однако, вместо этого завербованных людей доставляли на Одещину, где по приезду к месту назначения у завербованных рабочих отбирали паспорта и мобильные телефоны. Затем их вселяли в барак, где в каждой комнате в нечеловеческих условиях проживали до 15-20 человек, как мужчины так и женщины», – отметили в прокуратуре.

При этом потерпевшие постоянно подвергались физическому и психологическому насилию со стороны охранников указанных бараков. Рабочих, которые отказывались работать или пытались убежать, жестко избивали в присутствии других для недопущения таких инцидентов в дальнейшем.

Отмечается, что членов преступной группы удалось установить и задержать по результатам многомесячной оперативной разработки, проведенной столичной прокуратурой совместно с полицией.

Во время досудебного расследования установлено 82 потерпевших.

В настоящее время в уголовном производстве потерпевшими заявлены гражданские иски на общую сумму свыше 2,3 миллиона гривен.

На имущество злоумышленников наложен арест, в частности на 12 автомобилей и 1 миллион гривен, изъятые при проведении обыска.

Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Как ранее сообщал УНИАН, на Киевщине с организованного выходцами из РФ трудового рабства освободили 46 человек.