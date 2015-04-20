Во Львове уже зарегистрировались около 400 кандидатов в новую патрульную службу - Згуладзе





Как сообщили УНИАН в пресс-службе МВД Украины, об этом сообщила первый заместитель министра внутренних дел Эка Згуладзе во время презентации нового подразделения во Львове.

По ее словам, только за сегодняшний день 25 кандидатов подали анкеты лично. Еще 350 претендентов заполнили их в режиме онлайн.

Комментируя начало процесса набора кандидатов во вновь создаваемое подразделение министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что ”через несколько месяцев Львов получит новую патрульную службу”.

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Глава ведомства отметил, что в МВД ожидают, что в отборе примут участие молодые образованные люди, которые принимают лозунг новой полиции «Служить и защищать». Они будут иметь новую форму, заработную плату около 8-10 тыс. грн, а также новые обязанности.

Как сообщал УНИАН, 20 апреля начался набор кандидатов на обучение во вновь создаваемых подразделениях патрульной службы городов Львова и Одессы. Конкурсный набор продлится до 13 мая 2015 года.