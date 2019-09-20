На выходных в Киеве изменится маршрут некоторых автобусов

Движение автобусов № 24, 114 будет организовано через Софийскую площадь с 22:00 20 сентября до 23:00 22 сентября.

В Киеве в ближайшие выходные будет изменено движение автобусов № 24, 114 из-за мероприятий в центре города, посвященных Дню спасателя.

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Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации со ссылкой на КП «Киевпастранс».

Так, с 22:00 20 сентября до 23:00 22 сентября движение автобусов № 24, 114 будет организовано через Софийскую площадь.

Изменения в движении связаны с тем, что на это время на Крещатике запретят движение транспорта для проведения соревнований «Самый сильный пожарный-спасатель Украины. Киев-2019» и торжественных мероприятий по случаю Дня спасателя.

Как сообщал УНИАН, движение скоростных трамваев Борщаговской линии обещают восстановить до 1 октября.