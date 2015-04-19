В оккупированном Крыму хотят запретить боксеру Усику въезд на полуостров

Об этом сообщает Центр журналистских расследований.

"После вчерашней победы Усик возвращается в Симферополь. Этот смутьян везде заявляет, что Крым украинский, и он поможет Украине вернуть... Может, пора запретить ему въезд в РФ?", - заявил Юрьев.

"Есть закон, хороший он или плохой, его надо выполнять. Если Усик уже гражданин РФ, пусть ответит по закону. Если нет, то пусть сидит в Киеве. Но если на нашей территории нарушает закон, то опять же ответит по закону", - сказал он.

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Как сообщалось, после аннексии Россией украинского Крыма боксер Усик заявил, что он не собирается переезжать из своего родного Симферополя и не будет менять паспорт.

"Я не боюсь ехать в Симферополь и переезжать в другой город не собираюсь. Здесь мой дом, здесь родились дети. И паспорт я менять не собираюсь. Я - украинец, а Крым - это Украина", - заявлял спортсмен.