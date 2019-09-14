Марш равенства в Харькове: к охране порядка планируется привлечь около 2,5 тысячи полицейских

Ожидается, что в Марше равенства за права представителей ЛГБТ-сообщества примут участие около 1,5 тыс. человек.

К охране общественного порядка завтра в Харькове во время Марша равенства за права представителей ЛГБТ-сообщества планируется привлечь почти 2,5 тыс. сотрудников полиции, а также военнослужащих Нацгвардии и курсантов университета внутренних дел.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Харьковской области, об этом заявил начальник Главного управления Нацполиции в Харьковской области Валерий Сокуренко.

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По его словам, харьковская полиция готовилась к проведению Марша равенства.

С 13 сентября в Главном управлении Нацполиции развернута работа Ситуационного центра для отслеживания оперативной обстановки и осуществления координации действий по обеспечению общественного порядка и обмену информацией между правоохранительными органами.

Кроме того, во время Марша будут работать группы коммуникации и полиция диалога - более 50 человек.

«На акции будут работать группы документирования, которые в течение всего времени будут осуществляться фото- и видеофиксацию событий, для контроля за порядком полиция задействует квадрокоптер», - сообщил Сокуренко.

Он отметил, что полиция будет действовать решительно, присекать любые хулиганские действия, все нарушители общественного порядка будут привлечены к ответственности.

В Марше равенства в Харькове будут участвовать гости города из других регионов страны, представители международных организаций, дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств в Украине.

Ожидается, что в Марше примут участие около 1,5 тыс. человек.

Марш равенства "ХарьковПрайд» в Харькове проводится по инициативе общественной организации «Харьковское Женское Объединение «Сфера» при поддержке NDI (Национального демократического института международных отношений), Freedom House, Human Rights Campaign, Посольства Великобритании в Украине и Международного фонда «Возрождение».

Как сообщал УНИАН, 2 сентября мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что городской совет намерен обратиться в суд с просьбой ограничить проведение Марша равенства, назначенного на 15 сентября.

9 сентября организаторы Марша сообщили, что горсовет не будет обращаться в суд с требованием запретить проведение мероприятия.