Боевики "ДНР" заявили, что завершают "формирование регулярной армии"
17:48, 17 апреля 2015Общество
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В так называемой Донецкой народной республике завершается процесс "формирования регулярной армии".
REUTERS
Об этом в пятницу заявил главарь боевиков Александр Захарченко, сообщает ТАСС.
"В республике практически завершился процесс формирования регулярной армии. Сейчас основная задача - завершить обучение батальонов. Поэтому было принято решение о проведении учений, которые сейчас продолжаются", - сказал он.
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По словам Захарченко, боевики – новобранцы так называемой армии "ДНР" учатся ремонтировать технику, осваивают определенные технические навыки.
Как сообщал УНИАН, ранее Захарченко заявил о готовности провести еще один референдум по вопросу статуса самопровозглашенной республики.
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