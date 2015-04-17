Боевики "ДНР" заявили, что завершают "формирование регулярной армии"

Об этом в пятницу заявил главарь боевиков Александр Захарченко, сообщает ТАСС.

"В республике практически завершился процесс формирования регулярной армии. Сейчас основная задача - завершить обучение батальонов. Поэтому было принято решение о проведении учений, которые сейчас продолжаются", - сказал он.

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По словам Захарченко, боевики – новобранцы так называемой армии "ДНР" учатся ремонтировать технику, осваивают определенные технические навыки.

Как сообщал УНИАН, ранее Захарченко заявил о готовности провести еще один референдум по вопросу статуса самопровозглашенной республики.