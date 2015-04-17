Басманный суд Москвы отказался прекратить дело Савченко, несмотря на ее статус делегата ПАСЕ

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, такое решение объявила судья Валентина Левашова.

«Жалобу адвоката Новикова оставить без удовлетворения», - сказала она и добавила, что решение может быть обжаловано.

Как отметил адвокат Илья Новиков, следствие считает, что, хотя Савченко является делегатом ПАСЕ, но «ее иммунитет для России не является обязательным».

Новиков подчеркнул, что в документах ПАСЕ указано, что делегата нельзя преследовать.

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«Ни одна страна Совета Европы не имеет права преследовать депутата, хоть бы что он натворил, только если его взяли на горячем», - сказал он.

Он убежден, что МИД РФ вышло за пределы своей компетенции и начало самостоятельно трактовать документы Совета Европы, на что не имеет права.

По его словам, МИД РФ считает, что якобы статус делегата ПАСЕ освобождает от преследования по событиями, которые произошли лишь после того, когда человек получил такой статус.

«Такое заявление не основывается ни на чем, кроме того, что МИД РФ хочется, чтобы так было. В документах (Совета Европы - УНИАН) такого нет», - подчеркнул он.

В свою очередь, адвокат Николай Полозов подчеркнул, что отказ Следственного комитета РФ прекратить уголовное дело против Савченко является незаконным.

При этом следствие не объясняет почему - «отказываем, потому что хотим».

Полозов напомнил, что было представлено огромное количество доказательств ее алиби - показания свидетелей, данные билингов ее телефона и телефонов погибших журналистов, которые свидетельствуют, что они никоим образом не пересекались. Кроме того представлено видео ее взятия в плен.

Адвокат отметил, что следователь сегодня заявил, что эти доказательства приняты, но еще не рассмотрены и не оценены.

Полозов также сообщил, что Украина направила в РФ ответ на запрос о правовой помощи исчерпывающий список документов, что доказывает непричастность Савченко к гибели журналистов.

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Вместе с тем, он подчеркнул, что РФ признала ее делегатом ПАСЕ и это есть в материалах дела, но «не обладает иммунитетом».

«Мы считаем, что иммунитет, которым ее наделяет ПАСЕ является безусловным. То есть с того момента, когда она стала делегатом у нее появляется этот иммунитет, и он не связан с позицией российского МИД», - сказал он.

Полозов отметил, чтобы его снять следствие должно обратиться к ПАСЕ, но доказательств такого обращения нам не представили.

«Всех этих оснований более чем достаточно по нормальному законному рассмотрению дела для того, чтобы прекратить дело и принести извинения, выплатить компенсацию за проведенное в тюрьме время. Мы понимаем, что в нынешней российской реалии закон является служанкой, обслуживающей интересы власти, применяется избирательно и только когда устраивает обвинения», - сказал Полозов и добавил, что вся система настроена на обвинительный уклон и репрессии.

По его словам, ранее это применялось против граждан РФ из числа оппозиции, сейчас в отношении граждан Украины в связи с развязанной войной, аннексией Крыма.

При этом Полозов напомнил, что в Следственном комитете РФ создано специальное управление по расследованию «незаконных средств и методов войны», которое занимается только Украиной.