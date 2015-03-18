Прокуратура Украины направила Москве документы по делу Савченко

Об этом сообщил в Twitter адвокат Марк Фейгин.

"Теперь это доказательства по делу. [...] Мы нашли первые дополнительные доказательства, что Савченко не переходила незаконно границу. Пока мы проверяем, но скоро вывалим", - написал адвокат, вновь призвав прекратить уголовное преследование Савченко.

Приветствую друзей! Прокуратура Украины отправила по запросу РФ документы по Надежде Савченко в следствие. Теперь это доказательства по делу — Mark Feygin (@mark_feygin) 18 Март 2015

Справка УНИАН. Савченко была похищена боевиками на Донбассе летом 2014 года, а затем ее перевезли в Россию, где обвинили в причастности к гибели российских журналистов. Вместе с тем, по данным защиты, она не могла быть причастной к гибели журналистов, поскольку попала в плен еще до их смерти. В конце января 2015 года Савченко также обвинили в незаконном пересечении российской границы.

И ещё. Мы нашли первые дополнительные доказательства, что Савченко не переходила незаконно границу. Пока мы проверяем, но скоро вывалим. — Mark Feygin (@mark_feygin) 17 Март 2015

26 октября 2014 года на внеочередных выборах Савченко была избрана народным депутатом по списку партии «Батькивщина». Верховная Рада делегировала ее в ПАСЕ.

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В декабре она объявила голодовку в знак протеста против своего задержания.

5 марта адвокаты Савченко сообщили, что она решила частично прекратить голодовку, которая продолжалась более 80 дней.

14 марта украинские врачи более 5 часов осматривали Савченко в московском СИЗО «Матросская тишина».

16 марта, они сообщили, что состояние ее здоровья относительно удовлетворительное, однако позже адвокат заявил, что летчица возобновила голодовку.