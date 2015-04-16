Сенцову предъявили окончательное обвинение - адвокат

Об этом ТАСС сообщил его адвокат Дмитрий Динзе.

"Ему предъявили в окончательной редакции. Он обвиняется по статье 205.4 УК РФ "Создание террористического сообщества", ему также добавили статью 222 "Незаконное хранение оружия", - сказал адвокат.

По его словам, в окончательной редакции есть существенные изменения по сравнению с первоначальным текстом обвинения, однако он не может о них рассказать, так как дал подписку о неразглашении материалов дела.

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"Расследование дела должно завершиться в конце этого месяца, это все, что я могу пока сказать",- отметил Динзе.

Как сообщал УНИАН, Лефортовский районный суд Москвы продлил Сенцову срок заключения под стражей на один месяц - до 11 мая.

Напомним, украинский режиссер Сенцов, а также активисты Александр Кольченко, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев в мае 2014 года были задержаны в оккупированном Россией Крыму сотрудниками ФСБ. Им инкриминируют подготовку терактов.

26 декабря Лефортовский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и продлил до 11 апреля 2015 года срок содержания Сенцова под стражей.

В декабре в Генпрокуратуре РФ заявили, что Сенцов и Кольченко является гражданами России, поскольку после аннексии полуострова они не высказывали желания сохранить другое гражданство.

Сам Сенцов неоднократно заявлял, что является гражданином Украины.