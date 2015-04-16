Сенцову предъявили окончательное обвинение - адвокат
Украинскому режиссеру Олегу Сенцову, который был незаконно задержан в аннексированном Крыму в мае прошлого года по подозрению в подготовке терактов, предъявлено обвинение в окончательной редакции.
Об этом ТАСС сообщил его адвокат Дмитрий Динзе.
"Ему предъявили в окончательной редакции. Он обвиняется по статье 205.4 УК РФ "Создание террористического сообщества", ему также добавили статью 222 "Незаконное хранение оружия", - сказал адвокат.
По его словам, в окончательной редакции есть существенные изменения по сравнению с первоначальным текстом обвинения, однако он не может о них рассказать, так как дал подписку о неразглашении материалов дела.
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"Расследование дела должно завершиться в конце этого месяца, это все, что я могу пока сказать",- отметил Динзе.
Как сообщал УНИАН, Лефортовский районный суд Москвы продлил Сенцову срок заключения под стражей на один месяц - до 11 мая.
Напомним, украинский режиссер Сенцов, а также активисты Александр Кольченко, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев в мае 2014 года были задержаны в оккупированном Россией Крыму сотрудниками ФСБ. Им инкриминируют подготовку терактов.
26 декабря Лефортовский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и продлил до 11 апреля 2015 года срок содержания Сенцова под стражей.
В декабре в Генпрокуратуре РФ заявили, что Сенцов и Кольченко является гражданами России, поскольку после аннексии полуострова они не высказывали желания сохранить другое гражданство.
Сам Сенцов неоднократно заявлял, что является гражданином Украины.