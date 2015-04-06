Адвокаты Савченко хотят через суд заставить следователей признать ее иммунитет делегата ПАСЕ
Защита украинской летчицы и народного депутата Надежды Савченко подала жалобу в Басманный суд на отказ Следственного комитета РФ признавать ее иммунитет как члена украинской парламентской делегации в ПАСЕ.
Об этом сообщил в Twitter адвокат Савченко Николай Полозов.
«Защита Савченко подала жалобу в Басманный суд на отказ Следственного комитета признавать иммунитет делегата ПАСЕ. Ожидаем определения даты заседания», - написал Полозов.
Как сообщал УНИАН, Савченко была похищена боевиками на Донбассе летом 2014 года, а затем ее перевезли в Россию, где обвинили в причастности к гибели российских журналистов. По данным защиты, она не могла быть причастной к гибели журналистов, поскольку попала в плен еще до их смерти.
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26 октября 2014 года на внеочередных выборах Савченко была избрана народным депутатом по списку партии «Батькивщина». Верховная Рада делегировала ее в ПАСЕ.
15 декабря Савченко объявила голодовку.
В конце января этого года российские следователи сообщили Савченко об открытии против нее нового уголовного дела - о незаконном пересечении границы.
25 февраля Московский городской суд признал законным решение Басманного суда Москвы о продлении ареста Савченко до 13 мая.