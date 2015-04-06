Адвокаты Савченко хотят через суд заставить следователей признать ее иммунитет делегата ПАСЕ

Об этом сообщил в Twitter адвокат Савченко Николай Полозов.

«Защита Савченко подала жалобу в Басманный суд на отказ Следственного комитета признавать иммунитет делегата ПАСЕ. Ожидаем определения даты заседания», - написал Полозов.

Как сообщал УНИАН, Савченко была похищена боевиками на Донбассе летом 2014 года, а затем ее перевезли в Россию, где обвинили в причастности к гибели российских журналистов. По данным защиты, она не могла быть причастной к гибели журналистов, поскольку попала в плен еще до их смерти.

Читайте такжеАдвокаты Савченко заявили о желании очной ставки с главарем "ЛНР"

26 октября 2014 года на внеочередных выборах Савченко была избрана народным депутатом по списку партии «Батькивщина». Верховная Рада делегировала ее в ПАСЕ.

15 декабря Савченко объявила голодовку.

В конце января этого года российские следователи сообщили Савченко об открытии против нее нового уголовного дела - о незаконном пересечении границы.

25 февраля Московский городской суд признал законным решение Басманного суда Москвы о продлении ареста Савченко до 13 мая.