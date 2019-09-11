Фигурант кровавого ДТП в Харькове Дронов сделал первое заявление из колонии (видео)

Дронова уже этапировали в колонию на Полтавщине, где он будет высаживать озимые и собирать свеклу.

Фигурант аварии на улице Сумской в Харькове с шестью погибшими Геннадий Дронов, которого приговорили к 10 годам заключения, прокомментировал свой приговор.

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Геннадия Дронова уже этапировали в колонию на Полтавщине, передают "Факты".

"Это действительно большая трагедия, и люди, которые пострадали, я им сочувствую и до сих пор переживаю. Но все же, все это (решение суда, – УНИАН.) было не юридическим заключением. Это эмоциональный вывод в связи с резонансом", – сказал Дронов.

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Как сообщалось, приговоренный к 10 годам заключения по делу о ДТП на Сумской Геннадий Дронов будет отбывать наказание в Крюковской исправительной колонии №29 на Полтавщине.