Фигурант кровавого ДТП в Харькове Дронов сделал первое заявление из колонии (видео)
Фигурант аварии на улице Сумской в Харькове с шестью погибшими Геннадий Дронов, которого приговорили к 10 годам заключения, прокомментировал свой приговор.
Читайте такжеКровавая авария в Харькове: СМИ показали фото и видео условий в колонии, куда отправили Дронова
Геннадия Дронова уже этапировали в колонию на Полтавщине, передают "Факты".
"Это действительно большая трагедия, и люди, которые пострадали, я им сочувствую и до сих пор переживаю. Но все же, все это (решение суда, – УНИАН.) было не юридическим заключением. Это эмоциональный вывод в связи с резонансом", – сказал Дронов.
Смотрите видео с 01:57
Как сообщалось, приговоренный к 10 годам заключения по делу о ДТП на Сумской Геннадий Дронов будет отбывать наказание в Крюковской исправительной колонии №29 на Полтавщине.