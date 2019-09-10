Почти 30 людей из рухнувшего дома в Дрогобыче до сих пор без крыши над головой (видео)

Сейчас отселенные жильцы дома живут в общежитиях, арендованных за свой счет квартирах либо гостят у родственников.

Почти 30 людей, которых отселили из обваленного в Дрогобыче Львовской области дома, до сих пор не знают, где будут зимовать.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Часть людей живет по общежитиям, другие за свой счет снимают квартиры или гостят у родственников. И самое интересное, что большинство из них пока не признали потерпевшими.

Так, потерпевшими признали только жителей 7 квартир – это родственники погибших и тех, кто оказался в больнице. Им выделили помощь от 5 до 10 тысяч гривень.

Что послужило причиной трагедии – плохое состояние опорных конструкций или незаконная перепланировка – эксперты еще не определили, они до сих пор обследуют сооружение.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 28 августа произошло обрушение в четырехэтажном жилом доме в г. Дрогобыч Львовской области. Из-под обломков извлечены тела восьми погибших.

Сначала в ГСЧС заявили, что обвал произошел вследствие взрыва газа, впоследствии эту версию назвали маловероятной. В компании «Львовгаз» также опровергли, что взрыв газа мог стать причиной обвала многоэтажки.