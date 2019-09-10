Стреляют и разрабатывают тактики: команда киберспортсменов-пенсионеров готовится к международному турниру из популярной видеоигры (видео)

В Киеве к серьезным соревнований по Counter Strike готовится команда киберспортсменов, которым за 50 лет.

В Киеве к соревнованиям по Counter Strike готовится команда киберспортсменов, которым за 50 лет.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Геймеры, которые забыли о возрасте. В Киеве к серьезным соревнованиям по Counter Strike готовится команда киберспортсменов старше 50 лет. 5 мужчин и 3 женщины ежедневно по 3 часа стреляют, бросают гранаты, разрабатывают тактики и стратегии террора и антитеррора - все это за компьютерами. Об игроках в контру с крутыми никнеймами - в сюжете.