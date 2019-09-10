цей матеріал доступний українською

Стреляют и разрабатывают тактики: команда киберспортсменов-пенсионеров готовится к международному турниру из популярной видеоигры (видео)

14:30, 10 сентября 2019
Общество
127 0

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Читайте такжеУкраинские кибератлеты NAVI выигравшего 250 тысяч долларов на турнире по CS:GO

Геймеры, которые забыли о возрасте. В Киеве к серьезным соревнованиям по Counter Strike готовится команда киберспортсменов старше 50 лет. 5 мужчин и 3 женщины ежедневно по 3 часа стреляют, бросают гранаты, разрабатывают тактики и стратегии террора и антитеррора - все это за компьютерами. Об игроках в контру с крутыми никнеймами - в сюжете.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Counter-Strikeпогода в Киеве