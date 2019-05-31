"Страшно зайти!": появились свежие фото пляжей оккупированного Крыма

Также жительница аннексированного полуострова показала пляж в Севастополе.

В оккупированном Россией Крыму пляжи не готовы к приему отдыхающих.

Об этом сообщает "Обозреватель", ссылаясь на слова жительницы Севастополя Елены Демченко.

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"Что у нас нового? К сожалению, все старое. Сегодня 30 мая, через день – лето! Наши пляжи готовы к приему отдыхающих? Пляж "Парк Победы" уже полон людьми. В море зайти – можно ноги поломать, раздевалка в обозримом пространстве – одна единственная, в которую страшно зайти, опоры для навесов от солнца прогнившие и ржавые, тоже готовы упасть на головы туристов в любой момент. Зато активно открываются обновленные торговые точки, которые занимают основную территорию пляжа", – пожаловалась крымчанка.

Ранее журналисты показали, как сегодня выглядит одно из популярных мест в Крыму, где до оккупации проводили КаZантип.