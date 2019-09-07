Клых находится в очень тяжелом состоянии, его сразу после возвращения отвезли в больницу - Карпюк

О проблемах со здоровьем, в частности, с психическим состоянием незаконно осужденного в России украинца Станислава Клыха, неоднократно сообщали адвокаты и правозащитники.

Освобожденный украинский политзаключенный Николай Карпюк сообщил, что другой пленник Станислав Клых находится в очень тяжелом состоянии, поэтому его сразу после возвращения в Украину отвезли в больницу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Карпюк сказал в аэропорту "Борисполь" после возвращения из РФ вместе с другими украинцами.

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По его словам, Клых, который также вернулся на Родину, находится в очень тяжелом состоянии, и его сразу отвезли в больницу.

Одновременно Карпюк отметил, что наслаждается свободой.

"Я сейчас сыт. Я дышу свежим воздухом, свежим кислородом, атмосферой Украины, атмосферой свободы", - сказал он.

Карпюк также сообщил, что, находясь в российских тюрьмах, неоднократно слышал, как пытают людей в соседних камерах, да и сам подвергся пыткам.

Карпюк отметил, что прежде всего после освобождения будет заниматься тем, что изучать информацию о событиях в Украине за последние несколько лет, ведь все время в заключении он находился в изоляции от украинского информационного пространства.

Как сообщал УНИАН, в 2016 году Карпюка и Клыха приговорили к 22,5 и 20 годам заключения соответственно. По версии российского следствия, они были членами организации УНА-УНСО в 1994-1995 годах воевали в составе бандформирований в Чечне.

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Клых заявил, что никогда не был в Чечне. О проблемах со здоровьем, в частности, с психическим состоянием Клиха, неоднократно сообщали адвокаты и правозащитники.

11 января 2019 года уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что Клых жалуется на сильные боли в сердце, почках, печени.

13 января Денисова сообщила, что согласно полученной от ее российской коллеги Татьяны Москальковой информацией, диагноз рака у Клыха не подтвержден, однако в марте российская правозащитница Татьяна Щур сообщила, что Клиха проверяют на онкомаркеры.