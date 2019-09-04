Кабмин ввел электронный документооборот с 1 октября

Это первый шаг к полноценной цифровизации всего документооборота.

Кабинет министров Украины принял решение об окончательном переходе на электронный обмен документами между государственными органами с 1 октября этого года.

Такое решение было принято на сегодняшнем заседании правительства, передает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров.

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До конца сентября государственные органы должны провести соответствующие организационные настройки в системе обмена документами.

По словам министра Кабмина Дмитрия Дубилета, это первый шаг к полноценной цифровизации всего документооборота.

«Ежемесячно государственные органы направляют друг другу тысячи различных документов. Их доставляют общие и специализированные почтовые службы, потому что это на самом деле тысячи документов. С 1 октября обмен документами будет происходить полностью в электронной форме. Это сократит время на доставку и обработку корреспонденции, которая будет приходить через цифровые сервисы, а не доставляться курьерами», - цитирует Дубилета пресс-служба Кабмина.

Как сообщал УНИАН, ранее Дубилет анонсировал это решение. По его словам, полная диджитализация документооборота – это задача на ближайшие 1-2 года.