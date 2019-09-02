С октября органам госвласти запретят бумажный документооборот

Следующий год станет годом тотальной цифровизации Украины.

Следующий - 2020 год станет годом тотальной цифровизации страны, это означает, что после 2020 года украинское государство должно быть полностью в смартфоне.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на совещании с президентом Владимиром Зеленским заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

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«До следующего года мы подготовим план цифровизации, и 2020 год станет годом тотальной цифровизации страны. За 2020 год мы должны цифровизовать все, что не успеем в этом, а в этом году мы успеем многое. Это не означает, что мы откладывает эту работу на будущее, это означает, что после 2020 года украинское государство должно быть полностью в смартфоне», - сказал премьер.

"С 1 октября мы планируем полностью отказаться от бумажного обращения. Мы планируем запретить использование и обмен между государственными органами бумажками. Это очень амбициозная задача, которая стоит перед министром Кабинета министров", - отметил он.