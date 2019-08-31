Российского шпиона, который работал в "Укроборонпроме", приговорили к 9 годам лишения свободы

Житель Запорожья за денежное вознаграждение собирал для российской спецслужбы информацию о различных аспектах функционирования предприятий ОПК и о социально-политической обстановке в Запорожском регионе.

В Киеве к 9 годам лишения свободы приговорен агента российской военной разведки, работавший на одном из предприятий оборонно-промышленного комплекса.

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Как сообщает пресс-центр СБУ, сотрудники контрразведки установили, что житель Запорожья был завербован в 2014 году на временно аннексированной территории АР Крым кадровым сотрудником Главного управления Генштаба ВС РФ для поддержки идей «русского мира», а также был материально заинтересован.

Задокументировано, что злоумышленник за денежное вознаграждение собирал для российской спецслужбы информацию о различных аспектах функционирования предприятий отечественного ОПК и о социально-политической обстановке в Запорожском регионе. Собранные разведданные он посылал через отработанные ему офицером ГУ ГШ ВС РФ каналы электронной связи, а также передавал во время личных встреч на территории РФ, Республики Беларусь и оккупированного Крыма.

Правоохранители задержали агента при пересечении границы с материалами разведывательного характера и изъяли скрытый микро-SD, на котором содержались собранные для передачи, по заданию российской стороны, разведывательные сведения.

Шевченковский райсуд Киева признал фигуранта дела виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины, и назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы.

Во время проведения досудебного расследования агент признал свою вину и подписал соглашение между прокурором и подозреваемым о признании виновности, которое было передано в суд для вынесения приговора.

Как сообщал УНИАН, агент российской военной разведки, работник одного из предприятий государственного концерна «Укроборонпром» был задержан в начале июля 2019 года.