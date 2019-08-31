В Киеве почтили память нацгвардейцев, погибших во время беспорядков возле Рады 31 августа 2015 года (фото)

31 августа возле парламента после принятия в первом чтении изменений в Конституцию в части децентрализации произошли массовые беспорядки. Погибли четверо бойцов Нацгвардии. Еще около 150 человек пострадали.

Возле Верховной Рады Украины, на площади Конституции, состоялась церемония почтения памяти четырех бойцов Национальной гвардии, погибших во время массовых беспорядков возле парламента 31 августа 2015 года.

Как передает корреспондент УНИАН, почтение памяти гвардейцев первой Президентской бригады оперативного назначения имени гетмана Петра Дорошенко началось с молебна.

В церемонии приняли участие родственники погибших, коллеги, чиновники. Они почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к мемориальной доске, установленной на здании парламента. В церемонии приняли участие, в частности, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой и командующий Нацгвардией Николай Балан.

Планируется, что после церемонии возле парламента собравшиеся поедут на Соломенскую площадь, где возложат цветы к Мемориалу мужества, верности, героизма сотрудников МВД Украины и мемориальным плитам, на которых увековечены имена погибших правоохранителей.

Мероприятие завершится посещением родителями погибших военного городка бригады, где проходили службы их дети. Там военный капеллан отслужит панихиду по погибшим, а родители увидят условия, в которых служили их сыновья.

Кроме того, предполагается, что сегодня совместно с командованием родители обсудят состояние судебного разбирательства дела по факту событий 31 августа 2015 года возле ВР.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подчеркивает, что виновные в трагических событиях возле парламента 31 августа 2015 года должны ответить за свои действия. Отвечая на вопрос о том, что во время его общения с родственниками погибших один человек что-то очень эмоционально ему рассказывал, Разумков объяснил, что они говорили о том, что "уже 4 года, а результата нет".

"Ребята погибли, есть и видеофиксация, и многие другие вещи, но на самом деле никто не понес наказания за те страшные события. Мы понимаем, что очень страшно, когда гибнут наши парни на востоке, защищая государство, но в разы страшнее, когда они погибают в центре столицы Украины, возле парламента, защищая народных депутатов, защищая граждан Украины, и это остается безнаказанным", - сказал спикер.

По словам Разумкова, это недопустимо.

"Мне бы очень хотелось, чтобы все же те, кто виновен в этих трагических событиях, понесли ответственность", - подчеркнул председатель ВР.

"Я думаю, что народные депутаты тоже будут более тщательно изучать обстоятельства (события 31 августа 2015 года возле парламента - УНИАН). Только в рамках действующего законодательства, не будут влиять на суд. Но оставаться в стороне тоже не будут", - отметил Разумков.

Он пояснил, что депутаты могут тщательно изучить события, пообщаться с близкими погибших и пострадавших или, например, "приходить на суд и смотреть, что происходит, - это в рамках действующего законодательства".

"Такой общественный контроль будет, я думаю, не лишним", - добавил Разумков.

Справка УНИАН. 31 августа 2015 года после принятия в первом чтении изменений в Конституцию в части децентрализации возле Верховной Рады произошли массовые беспорядки. Тогда агрессивно настроенные участники митинга начали штурмовать парламент, бросать брусчатку, дымовые шашки. Также была брошена боевая граната.

Погибли четверо бойцов Нацгвардии. Еще около 150 человек пострадали.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту совершения теракта.

По подозрению в применении гранаты тогда задержали бывшего бойца батальона спецназначения "Сич" МВД Украины Игоря Гуменюка. Позже был задержан боец добровольческого батальона "Карпатська Сич" Сергей Крайняк.

Кроме того, подозрения по уголовному производству относительно события 31 августа были объявлены членам партии «Свобода» Юрию Сиротюку, Эдуарду Леонову, Игорю Швайке и другим.