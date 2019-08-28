"Советскими людьми" считают себя только 8% украинцев – опрос

Ассоциация с "советским человеком" больше присуща жителям юга и востока страны, людям старшего возраста и небогатому населению.

8% украинцев идентифицируют себя, прежде всего, как "советского человека", 65% - как "гражданин Украины".

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" 7-12 августа.

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"Сохраняется значительный процент тех, кто идентифицирует себя в первую очередь гражданином Украины: в 2010 году тех, кто мог себя так назвать, было 57%, а в этом году – 65%", - говорится в материалах исследования.

В то же время в этом году зафиксировано наименьшее за время исследований количество тех, кто идентифицировал себя как жителя своего региона, города, села (15%), также уменьшилось количество тех, кто выбрал бы альтернативу "просто человек" (18% в этом году, 29% - прошлого года). Немного вырос относительно прошлого года процент тех, кто назвал бы, как идентификатор, свою национальность (16%).

"Еще 10% процентов идентифицируют себя, в первую очередь, по семейной роли, 8% - как советского человека, 7% - как европейца, еще 6% - гражданина мира, около 3-4% назвали бы свои религиозные убеждения или профессию", - отмечают социологи.

Как сообщается, ассоциация с "советским человеком" присуща больше жителям южного и восточного макрорегионов, людям старшего возраста и небогатому населению.

"Гражданин Украины", как идентификатор, является доминирующим во всех регионах Украины, в то же время на западе таких респондентов больше всего – 72%, в центре выбрали этот ответ 66%, на юге – 62%, на востоке – 51%. Также она более характерна для младших респондентов и мужчин. А для женщин, по результатам опроса, относительно важнее идентификация с семейной ролью.

Идентификация "Просто человек" более популярна среди жителей центра и юга, а "житель своего региона", "семейная роль" - для жителей востока.

Больше отождествляют себя с "европейцами" более обеспеченные лица, а с "гражданином мира" - самые молодые респонденты.

7-12 августа путем личного формализованного интервью (face-to-face) было опрошено 2 тыс. респондентов из числа населения Украины от 18 лет и старше. Ошибка репрезентативности исследования не более 2,2%.

Как сообщал УНИАН, более 80% украинцев поддержали бы объявление независимости страны, если бы сегодня перед ними предстал такой выбор.