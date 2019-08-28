Больше 80% украинцев и сейчас проголосовали бы за независимость Украины – опрос

С 2012 года это самый высокий процент поддержки независимости Украины.

Более 80% украинцев поддержали бы провозглашение независимости страны, если бы сегодня перед ними предстал такой выбор.

Об этом УНИАН сообщили в социологической группе «Рейтинг», ссылаясь на результаты проведенного исследования.

Согласно опросу, 82% респондентов поддержали бы сегодня провозглашение независимости Украины. Этот процент, утверждают социологи, является самым высоким за весь период исследований. В частности, в 2012 году таких было 62%.

Последний опрос выявил, что только 12% респондентов выразили противоположные соображения, то есть не поддержали бы независимость, еще 6% - затруднились с ответом.

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Больше всего тех, кто поддержал бы провозглашение независимости Украины - на западе (92%). В центре таких респондентов - 85%, на юге - 75%, на востоке - 69%.

Тех, кто придерживается противоположного мнения, больше в юго-восточных областях (от 20% до 23%). Также относительно больше тех, кто не поддержал бы сегодня независимость Украинского государства среди старшего поколения и бедных слоев населения.

«Поддержка независимости четко коррелирует с чувством патриотизма: чем выше уровень патриотических чувств, тем больше они поддерживают провозглашение независимости Украины», - отмечают социологи.

*** 7-12 августа путем личного формализованного интервью (face-to-face) было опрошено 2 тыс. респондентов. Охвачено население Украины от 18 лет и старше, выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.