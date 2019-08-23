В аннексированном Крыму в День флага на улицах появилась желто-голубая символика (фото)

В Севастополе воздушные шарики голубого и желтого цветов развесили на деревьях и столбах.

В День флага в аннексированном Россией Крыму на улицах появилась желто-голубая символика.

Фото публикуют пользователи соцсетей.

Так, бетонный знак гостиницы "Ялта" покрасили в желто-голубой. А в Севастополе воздушные шарики голубого и желтого цветов развесили на деревьях и столбах.

Некоторые жители полуострова нырнули с украинским флагом в Черное море.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Украине отмечают День флага. По этому случаю в Одессе на Потемкинской лестнице развернули 28-метровый Флаг Украины.