В аннексированном Крыму в День флага на улицах появилась желто-голубая символика (фото)
16:31, 23 августа 2019Общество
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В Севастополе воздушные шарики голубого и желтого цветов развесили на деревьях и столбах.
Знак гостиницы "Ялта" покрасили в желто-голубой / фото Facebook
В День флага в аннексированном Россией Крыму на улицах появилась желто-голубая символика.
Фото публикуют пользователи соцсетей.
Так, бетонный знак гостиницы "Ялта" покрасили в желто-голубой. А в Севастополе воздушные шарики голубого и желтого цветов развесили на деревьях и столбах.
фото Facebook
Некоторые жители полуострова нырнули с украинским флагом в Черное море.
фото Twitter
Как сообщал УНИАН, сегодня в Украине отмечают День флага. По этому случаю в Одессе на Потемкинской лестнице развернули 28-метровый Флаг Украины.
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