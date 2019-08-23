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В аннексированном Крыму в День флага на улицах появилась желто-голубая символика (фото)

16:31, 23 августа 2019
Общество
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Знак гостиницы "Ялта" покрасили в желто-голубой / фото Facebook

Фото публикуют пользователи соцсетей.

Так, бетонный знак гостиницы "Ялта" покрасили в желто-голубой. А в Севастополе воздушные шарики голубого и желтого цветов развесили на деревьях и столбах.

фото Facebook

Некоторые жители полуострова нырнули с украинским флагом в Черное море.

фото Twitter

Как сообщал УНИАН, сегодня в Украине отмечают День флага. По этому случаю в Одессе на Потемкинской лестнице развернули 28-метровый Флаг Украины.

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Теги: #Крым#день флага#Украинский флаг