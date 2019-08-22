Столичную консерваторию ремонтируют впервые за полвека: журналисты показали ужасные условия обучения музыкантов (видео)

Как только дождь или снег - в здании целые ручьи по стенам.

Первый ремонт за более чем полвека начали в столичные консерватории. Сейчас там вместо привычных звуков музыкальных инструментов раздается грохот перфораторов и болгарок.

Работы начали с крыши и большого зала, говорится в сюжете ТСН. Журналисты показали, в каких условиях все эти годы учились будущие музыканты.

Читайте такжеСпохватились: у Кличко вспомнили о ценности ограждения Байкового кладбища

Грибок на стенах и облупленная штукатурка воспринимается как причудливая декорация для чьего-то выступления, но они отнюдь не бутафорские. Как только дождь или снег - в здании целые ручьи по стенам.

В консерватории жалуются, что не могут закупать новые инструменты, потому что их просто негде хранить. Холод и чрезмерная влажность могут их испортить.

В аудиториях плесень на стенах такой же "учебный атрибут" как доска или парты. Студенты рассказывают, что репетировать зимой невозможно из-за холода, приходится сидеть в аудиториях в рукавицах и шапках.

Как сообщал УНИАН, в июле на Сумщине в только что отремонтированном отделении больницы обвалился потолок.