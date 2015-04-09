В Константиновке задержали двух мужчин, которые избивали местных жителей под видом силовиков

Об этом сообщает отдел по связям с общественностью ГУМВД Украины в Донецкой области.

"Двое мужчин 1987 и 1989 годов рождения ночью пришли в соседнее село и ворвались в дом, где проживает женщина со своим сыном. Один из злоумышленников был одет в камуфлированную форму, а второй был в гражданской одежде с палкой в руках. Неизвестные представились работниками силовых структур Украины. Напавшие нанесли несколько ударов палкой хозяину дома, обвинив его якобы в "сепаратизме" и потребовали от его матери большую сумму денег. Испуганная хозяйка пыталась объяснить, что у нее таких денег нет. Тогда же силовики настояли, чтобы она отдала все, что есть. Желая спасти своего сына от дальнейшего избиения, женщина отдала последние 1000 гривен. Разбойники, забрав деньги, покинули дом, а потерпевшие сразу позвонили в милицию", — сказано в сообщении.

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Согласно сообщению, спустя несколько часов сотрудники оперативного блока задержали подозреваемых.

Отмечается, что большую роль при этом сыграло своевременное обращение пострадавших в органы внутренних дел.

Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения — содержание под стражей. Задержанные проверяються на причастность к совершению аналогичных уголовных правонарушений на территории Донецкой области.

По данному факту открыто уголовное производство.