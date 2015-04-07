СБУ ликвидировала ряд сайтов, которые пропагандировали сепаратизм и терроризм
Служба безопасности Украины прекратила функционирование ряда интернет-сайтов, которые использовались для проведения акций информационной агрессии со стороны РФ, направленных на насильственную смену или свержение конституционного строя и посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, по словам советника Главы СБУ Маркияна Лубкивского, эти информационные ресурсы были зарегистрированы и функционировали за технической поддержкой аффилированных украинских обществ - «NIC.UA» и «Сервис Онлайн».
Служба безопасности Украины на основании судебного решения изъяла серверное оборудование, используемое для обеспечения работы этих сайтов.
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«Сейчас продолжаются следственные действия, но если позволит следствие, мы вскоре предоставим общественности более расширенную информацию о прекращении нами деятельности интернет-ресурсов и сайтов, которые пропагандировали сепаратизм, терроризм, прославляли так называемые «ДНР» и «ЛНР», распространяли московскую пропаганду», - заявил Лубкивский.
Как сообщал УНИАН, 7 апреля представители СБУ провели обыск и изъяли серверы крупного доменного регистратора NIC.UA из дата-центра.
Изъятие проводилось по решению суда, однако ни руководству дата-центров, ни представителям компании его не показывали.
Согласно тексту определения Печерского суда, обыск и изъятие проводились в рамках расследования уголовного дела по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса. В Департамент контрразведывательной защиты в сфере IT СБУ пришло письмо об интернет-ресурсах, которые содержат призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя Украины.