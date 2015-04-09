Украина опередила Россию и Беларусь в рейтинге социального развития

Об этом свидетельствуют данные ежегодного исследования Индекс социального развития Social Progress Imperative при поддержке одного из крупнейших мировых аудиторов Deloitte, переданные агентству УНИАН.

Согласно рейтингу, в этом году Украина получила 65,69 баллов из 100 возможных, продемонстрировав относительно высокие показатели в сфере доступности высшего образования, медицинского обеспечения и питания. Одновременно, состояние окружающей среды и связанное с этим состояние здоровья граждан находятся на критически низком уровне, а также отмечается низкая оценка гражданами свободы жизненного выбора и высокий уровень коррупции.

Лидирующие позиции в рейтинге занимают Норвегия, Швеция, Швейцария, Исландия и Новая Зеландия.

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Согласно пояснению автора исследования, рейтинг позволяет дать целостную оценку развития общества и определить приоритеты для дальнейшего развития государства. Он базируется на оценке трех основных направлений: удовлетворение базовых потребностей, основы благосостояния и возможности, используя при этом 52 показателя. Каждый из показателей оценивается как в абсолютном значении, так и в относительном – путем сравнения уровня развития стран с одинаковым уровнем ВВП.

Как сообщал УНИАН, согласно данным Индекса социального развития Social Progress Imperative за 2014 год, Украина заняла 62-е место среди 132 стран мира, опередив Турцию, Грузию, Россию и Молдову.

Миссия организации The Social Progress Imperative заключается в повышении уровня жизни людей во всем мире, содействии глобальному социальному прогрессу путем предоставления надежного, целостного и инновационного инструмента измерения - Индекса социального развития (Social Progress Index , SPI), а также в содействии научным исследованиям и обмене знаниями в сфере социального прогресса, обеспечении для лидеров и влиятельных лиц в бизнес-кругах, правительстве и гражданском обществе новых инструментов для координации принципов деятельности и программ.

Компания "Делойт" (Deloitte) входит в "Большую четверку" крупнейших в мире компаний, предоставляющих аудиторские и консалтинговые услуги, наряду с PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young и KPMG.