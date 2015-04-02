Софию, Киев и Джакарту назвали городами с самыми недорогими отелями

София, Киев и Джакарта возглавили рейтинг городов с самыми недорогими отелями, составленный крупнейшим туристическим порталом TripAdvisor.

Рейтинг составлялся на основе результатов ежегодного исследования TripIndex Room Service, проведенного среди отелей в 48 мировых направлениях, в котором учитывалась стоимость суточного проживания в четырехзвездочном отеле, цена клаб-сэндвича при его заказе в номер, стоимость химчистки одной рубашки, а также цена напитков из мини-бара, сообщает Новое время.

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Первое место в списке заняла столица Болгарии София, где, согласно данным TripAdvisor, общая стоимость ночи проживания в отеле, включая обслуживание в номере, составляет в среднем 104 доллара.

На второй позиции в рейтинге расположился Киев, где гости столицы смогут остановиться в отеле за 114 долларов за сутки.

Тройку городов с самыми недорогими отелями замыкает Джакарта, Индонезия, где стоимость ночи проживания в отеле составляет 118 долларов.

Топ-10 городов с самыми недорогими отелями:

1. София, Болгария ($104)

2. Киев, Украина – ($114)

3. Джакарта, Индонезия – ($118)

4. Варшава, Польша – ($125)

5. Шарм-эль-Шейх, Египет – ($130)

6. Куала-Лумпур, Малайзия – ($135,5)

7. Будапешт, Венгрия – ($131)

8. Ханой, Вьетнам – ($137)

9. Прага, Чехия – ($147)

10. Москва, Россия – ($147)

Интересно, что согласно рейтинг, самую дешевую водку, колу, орешки и сэндвичи подают именно в киевских гостинницах.

В то же время, самыми дорогими оказались отели Нью-Йорка.

Напомним, ранее TripAdvisor опубликовал список лучших туристических направлений 2015 года.