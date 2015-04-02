Софию, Киев и Джакарту назвали городами с самыми недорогими отелями
При составлении рейтинга учитывалась стоимость суточного проживания в четырехзвездочном отеле, цена клаб-сэндвича при его заказе в номер, стоимость химчистки одной рубашки, а также цена напитков из мини-бара.
София, Киев и Джакарта возглавили рейтинг городов с самыми недорогими отелями, составленный крупнейшим туристическим порталом TripAdvisor.
Рейтинг составлялся на основе результатов ежегодного исследования TripIndex Room Service, проведенного среди отелей в 48 мировых направлениях, в котором учитывалась стоимость суточного проживания в четырехзвездочном отеле, цена клаб-сэндвича при его заказе в номер, стоимость химчистки одной рубашки, а также цена напитков из мини-бара, сообщает Новое время.
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Первое место в списке заняла столица Болгарии София, где, согласно данным TripAdvisor, общая стоимость ночи проживания в отеле, включая обслуживание в номере, составляет в среднем 104 доллара.
На второй позиции в рейтинге расположился Киев, где гости столицы смогут остановиться в отеле за 114 долларов за сутки.
Тройку городов с самыми недорогими отелями замыкает Джакарта, Индонезия, где стоимость ночи проживания в отеле составляет 118 долларов.
Топ-10 городов с самыми недорогими отелями:
1. София, Болгария ($104)
2. Киев, Украина – ($114)
3. Джакарта, Индонезия – ($118)
4. Варшава, Польша – ($125)
5. Шарм-эль-Шейх, Египет – ($130)
6. Куала-Лумпур, Малайзия – ($135,5)
7. Будапешт, Венгрия – ($131)
8. Ханой, Вьетнам – ($137)
9. Прага, Чехия – ($147)
10. Москва, Россия – ($147)
Интересно, что согласно рейтинг, самую дешевую водку, колу, орешки и сэндвичи подают именно в киевских гостинницах.
В то же время, самыми дорогими оказались отели Нью-Йорка.
Напомним, ранее TripAdvisor опубликовал список лучших туристических направлений 2015 года.