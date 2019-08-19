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В центре Киева пьяный водитель на джипе Mercedes-Benz из России "вырубился" посреди дороги (видео)

18:35, 19 августа 2019
Общество
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Водитель не проснулся даже тогда, когда патрульные начали бить стекло, чтобы его вытащить / Фото: Киев оперативный

Об этом информирует Киев оперативный.

"Только что возле Нацбанка водитель #Mercedes просто выключился во время движения", – говорится в сообщении.

Отмечается, что рядом с водителем лежала бутылка водки.

Патрульные пытались сначала разбудить мужчину, а потом разбить стекло. Однако водитель не отреагировал ни на одно из действий.

На место происшествия вызвали полицию и врачей.

Как сообщает УНИАН, ночью 3 августа в одном из заведений Днепровского района Киева мужчина обстрелял компанию отдыхающих. Находясь в нетрезвом состоянии, он открыл огонь по двум женщинам и мужчине.

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Теги: #Киев#патрульные#нетрезвый водительпогода в Киеве