В центре Киева пьяный водитель на джипе Mercedes-Benz из России "вырубился" посреди дороги (видео)

Мужчина "заблокировался" вместе с бутылкой водки.

В Киеве возле здания Нацбанка водитель на "Mercedes" с российской регистрацией заблокировал часть дороги.

Об этом информирует Киев оперативный.

"Только что возле Нацбанка водитель #Mercedes просто выключился во время движения", – говорится в сообщении.

Отмечается, что рядом с водителем лежала бутылка водки.

Патрульные пытались сначала разбудить мужчину, а потом разбить стекло. Однако водитель не отреагировал ни на одно из действий.

На место происшествия вызвали полицию и врачей.

Как сообщает УНИАН, ночью 3 августа в одном из заведений Днепровского района Киева мужчина обстрелял компанию отдыхающих. Находясь в нетрезвом состоянии, он открыл огонь по двум женщинам и мужчине.