В центре Киева пьяный водитель на джипе Mercedes-Benz из России "вырубился" посреди дороги (видео)
18:35, 19 августа 2019Общество
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Мужчина "заблокировался" вместе с бутылкой водки.
Водитель не проснулся даже тогда, когда патрульные начали бить стекло, чтобы его вытащить / Фото: Киев оперативный
В Киеве возле здания Нацбанка водитель на "Mercedes" с российской регистрацией заблокировал часть дороги.
Об этом информирует Киев оперативный.
"Только что возле Нацбанка водитель #Mercedes просто выключился во время движения", – говорится в сообщении.
Отмечается, что рядом с водителем лежала бутылка водки.
Патрульные пытались сначала разбудить мужчину, а потом разбить стекло. Однако водитель не отреагировал ни на одно из действий.
На место происшествия вызвали полицию и врачей.
Как сообщает УНИАН, ночью 3 августа в одном из заведений Днепровского района Киева мужчина обстрелял компанию отдыхающих. Находясь в нетрезвом состоянии, он открыл огонь по двум женщинам и мужчине.
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