Uber сделает телефоны водителей и пассажиров анонимными

Компания попытается улучшить качество общения пассажиров и водителей.

Компания Uber вводит в Украине анонимизацию телефоных номеров.

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Об этом сообщает Liga.net со ссылкой на пресс-релиз компании.

"Теперь, когда пассажир и водитель связываются через приложение о поездке с Uber, оба номера будут анонимизованы - это значит, что они больше не увидят личных контактных данных друг друга", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это новый инструмент Uber, который имеет целью повышение безопасности на платформе, сказано в пресс-релизе. В компании считают, что новая технология должна улучшить качество общения пассажиров и водителей.

"Uber в Украине уделяет много внимания безопасности и всегда работает над тем, чтобы обеспечить лучший пользовательский опты для всех пассажиров и водителей до поездки, во время и после поездки. Это включает обеспечение того, чтобы водители и пассажиры могли связаться друг с другом, сохраняя приватность", - сказал Георгий Соколянский, председатель по развитию Uber в странах Центральной и Восточной Европы.