В Днепре добровольцы через суд доказали, что воевали на Донбассе

Комиссия при МВД уже предоставила экс-бойцам соответствующие удостоверения.

В Днепре пятеро бойцов-добровольцев получили удостоверения участника боевых действий (УБД) после того, как выиграли суд.

Об этом информирует Радио Свобода со ссылкой на комментарий юриста Правозащитной группы "Сич" Владимира Плетенко, который представлял интересы воинов.

Отмечается, что экс-бойцы Александр Писаревский, Игорь Куликовский, Юрий Смола, Андрей Бук и Вадим Ткалич доказали в судах первой инстанции факт своего участия в боевых действиях на протяжении 2014-2015 годов в составе группы "Сармат" подразделения "Сич" добровольческого украинского корпуса "Правый сектор" и полка "Днепр-1".

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Комиссия по вопросам назначения УБД при МВД уже предоставила экс-бойцам соответствующие удостоверения.

По словам Плетенко, бойцы были готовы дойти до Европейского суда по правам человека. Правозащитник объясняет, что для оформления статуса добровольца надо было собрать все доказательства участия в боевых действиях – справки из добровольческих подразделений, показания свидетелей и др.

"В случае с этой пятеркой мы решили проблему быстрее, чем думали. Мы думали, что придется дойти вплоть до ЕСПЧ. Но в этом случае с решениями судов мы повторно обратились к ведомственной комиссии МВД, и бойцы получили удостоверения. Но надо понимать, что если бойцы как-то привлекались к участию в АТО силовыми структурами, действовали в зоне АТО с разрешения МВД или Минобороны, то доказать их участие в боевых действиях легче", – подчеркнул Плетенко.

Днепропетровский областной совет на региональном уровне начал предоставлять соответствующие удостоверения бойцам добровольческих батальонов в 2016 году. Признание добровольцем на региональном уровне не означает предоставление статуса участника боевых действий.

Как сообщал УНИАН, в 2019 году воинов-добровольцев Киева впервые обеспечат материальной поддержкой и льготами, которые Киевская городская государственная администрация предоставляет участникам боевых действий на Востоке и членам их семей. Заместитель председателя КГГА по самоуправляющихся полномочиях Марина Хонда уточнила, что размер указанного пособия составляет 5 тыс. грн на одного человека. Средства перечислят на карточку киевлянина.