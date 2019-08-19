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В Днепре добровольцы через суд доказали, что воевали на Донбассе

17:42, 19 августа 2019
Общество
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Добровольцы были готовы дойти до Европейского суда по правам человека / фото УНИАН

Об этом информирует Радио Свобода со ссылкой на комментарий юриста Правозащитной группы "Сич" Владимира Плетенко, который представлял интересы воинов.

Отмечается, что экс-бойцы Александр Писаревский, Игорь Куликовский, Юрий Смола, Андрей Бук и Вадим Ткалич доказали в судах первой инстанции факт своего участия в боевых действиях на протяжении 2014-2015 годов в составе группы "Сармат" подразделения "Сич" добровольческого украинского корпуса "Правый сектор" и полка "Днепр-1".

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Комиссия по вопросам назначения УБД при МВД уже предоставила экс-бойцам соответствующие удостоверения.

По словам Плетенко, бойцы были готовы дойти до Европейского суда по правам человека. Правозащитник объясняет, что для оформления статуса добровольца надо было собрать все доказательства участия в боевых действиях – справки из добровольческих подразделений, показания свидетелей и др.

"В случае с этой пятеркой мы решили проблему быстрее, чем думали. Мы думали, что придется дойти вплоть до ЕСПЧ. Но в этом случае с решениями судов мы повторно обратились к ведомственной комиссии МВД, и бойцы получили удостоверения. Но надо понимать, что если бойцы как-то привлекались к участию в АТО силовыми структурами, действовали в зоне АТО с разрешения МВД или Минобороны, то доказать их участие в боевых действиях легче", – подчеркнул Плетенко.

Днепропетровский областной совет на региональном уровне начал предоставлять соответствующие удостоверения бойцам добровольческих батальонов в 2016 году. Признание добровольцем на региональном уровне не означает предоставление статуса участника боевых действий.

Как сообщал УНИАН, в 2019 году воинов-добровольцев Киева впервые обеспечат материальной поддержкой и льготами, которые Киевская городская государственная администрация предоставляет участникам боевых действий на Востоке и членам их семей. Заместитель председателя КГГА по самоуправляющихся полномочиях Марина Хонда уточнила, что размер указанного пособия составляет 5 тыс. грн на одного человека. Средства перечислят на карточку киевлянина.

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Теги: #суд#АТО#добровольцыпогода в Днепре