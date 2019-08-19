Жена Нетаньяху бросила на землю хлеб-соль, которую ей предложили в киевском аэропорту (видео)

Действия супруги премьера Израиля активно обсуждают пользователи соцсетей.

Супруга премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, которая прибыла вместе с ним в Киев в ночь на 19 августа, отказалась пробовать хлеб-соль, которую предложили ей встречающие в киевском аэропорту.

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На опубликованном в соцсетях видео можно видеть, как из самолета выходят Беньямин и Сара Нетаньяху. У трапа их ждет традиционная делегация встречающих в национальных украинских костюмах. Гостям предлагают попробовать хлеб-соль.

Глава израильского правительства, уже знакомый с этой традицией, отломил ломтик хлеба и попробовал его. Затем он отломил еще один ломтик и предложил своей супруге, но та не стала его пробовать и бросила на пол.

Действия супруги премьера Израиля активно обсуждают пользователи соцсетей. Некоторые обвинили ее в неуважении к традициям и протоколу. Другие рассуждают о возможных причинах отказа Сары Нетаньяху пробовать символическое угощение.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Государства Израиль Нетаньяху сегодня проводят переговоры в Киеве.